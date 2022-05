Ja a la venda les entrades de l’11a edició del FeMAP

Les entrades anticipades per als 55 concerts de l’11a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus ja són a la venda. Enguany, el festival s’inaugura l’1 de juliol i s’allarga fins al 21 d’agost amb una programació que incorpora nous municipis i amplia el nombre de concerts. Aquest any es comptarà amb la participació de 21 grups i solistes de prestigi repartits per 38 municipis de Catalunya, Andorra i Catalunya nord. D’aquesta manera, el

festival continua creixent territorialment amb la incorporació de cinc nous municipis: els Banys d’Arles i Palaldà (Catalunya Nord), Ger (Cerdanya), Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), Coll de Nargó (Alt Urgell) i Gerri de la Sal (Pallars Sobirà).

Com en les darreres edicions, els preus de les entrades tenen dues tarifes diferenciades, normal i reduïda, que van entre els 13 € i els 20 €. Els col·lectius que es poden beneficiar de l’entrada reduïda són aquells que han signat un acord de col·laboració amb el FeMAP, joves de 15 a 25 anys i persones majors de 65. També hi ha l’opció de fer-se amic del FeMAP per 10 €, que suposa tenir entrada reduïda a tots els concerts. El preu també és sensiblement més econòmic si s’opta per comprar les entrades manera anticipada a les oficines de turisme i als ajuntaments dels municipis participants o a la pàgina web del Festival (www.femap.cat). L’altra alternativa és comprar-la directament a la taquilla a preu normal, que obrirà una hora abans de cada concert.

Enguany es continua apostant per una oferta complementària a la musical a partir de promocionar el patrimoni local, gastronòmic i natural del Pirineu oferint 50 activitats incloses amb el preu de l’entrada. Com a principal novetat, aquest 2022 neixen els Concerts amb Gust: 7 dels concerts de l’edició d’enguany es faran al migdia i oferiran un tast de productes km 0 inclòs amb el preu de l’entrada. Els Concerts amb Gust tindran lloc a Esterri d’Àneu, Covet (Isona i Conca Dellà), Llívia, Tremp, La Plana de Mont-ros (La Torre de Capdella), Tiurana i Vilanova de Banat (Alàs i Cerc). Aquesta iniciativa pretén donar suport als petits productors i elaboradors locals per contribuir al desenvolupament integral del Pirineu. ​

En aquesta edició es continuen oferint els Packs turístics, que combinen les entrades dels diferents concerts del festival amb ofertes d’allotjament. Aquest 2022 hi ha una opció de paquet turístic per cada un dels 55 concerts i fins a 9 ofertes diferents que proposen dues nits amb diversos concerts inclosos. Els Packs turístics ja estan a la venda i es poden adquirir a la seva pàgina web.