El Govern adjudica els treballs de condicionament del nou CAP d’Andorra la Vella

Un pacient sent vacunat en un CAP (SFGA)

Segueixen avançant els procediments per a l’impuls del nou Centre d’Atenció Primària (CAP) que s’ubicarà situat al carrer Ciutat de Valls, a Andorra la Vella. El Govern ha adjudicat aquesta setmana els treballs per a dur a terme el condicionament dels espais del futur centre. El concurs nacional ha estat adjudicat a l’empresa Construccions Modernes per un import de 558.793,09 euros.

El nou CAP, de gairebé 200 m², s’ubicarà en l’edifici que havia acollit l’Escola Espanyola, situat al carrer Ciutat de Valls núm. 35-39. Disposarà de dues sales de visites d’infermeria, una sala de visita del metge de capçalera, una sala assistencial polivalent, un despatx per a treball o educador social, a més de l’àrea de suport i l’àrea administrativa.