Alerta taronja per valors que poden superar els 37 graus

Mapa d’avís taronja i grop per l’onada de calor (Servei Meteorològic Nacional)

Es presenta un cap de setmana marcat, novament, per uns termòmetres que seran la clara demostració de l’enèsima onada de calor que afectarà el Principat, especialment a les parròquies més baixes i la zona centre del país. No obstant, tot el territori veurà augmentats el seus valors que poden superar els 37 graus. Per aquest motiu s’ha activat l’avís taronja i l’avís groc en altres punts de les valls.

Davant aquest episodi d’altes temperatures es demana, una vegada més, de prendre mesures. Així, intentar evitar fer activitats a l’exterior a les hores centrals del dia; hidratar-se sovint; tenir cura de les persones grans i dels infants; i no fer foc al bosc sota cap concepte. En aquest sentit algun comú ha precintat temporalment les barbacoes d’ús públic.

L’escalada de les temperatures s’inicia aquest divendres i, sembla, que tindrà el seu pic més alt el proper dilluns.