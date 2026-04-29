El Govern actualitza la Llei d’immigració per a adaptar-la a l’Acord de gestió de fronteres amb la UE que atorga més seguretat i control

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el Projecte de modificació de la Llei qualificada d’immigració, que té com a objectiu adaptar el règim jurídic andorrà actual per a complir amb l’Acord de gestió de fronteres assolit amb la Unió Europea (UE). El passat mes de març el Govern i la UE van assolir un acord específic perquè els ciutadans andorrans, els nacionals dels estats membres de la UE i els nacionals d’estats no membres de la Unió Europea que tinguin un permís de residència andorrà, estiguin exclosos dels controls fronterers sistemàtics i també d’haver d’incloure’s al registre Entry/Exit System (EES).
L’entrada al nou sistema de control i verificació fronterer, però, inclou nous mecanismes de seguretat que cal contemplar en la normativa andorrana. Aquesta aproximació permet avançar cap a un model de gestió fronterera més alineat amb els estàndards de la Unió Europea, garantint-ne alhora l’aplicació efectiva en el context específic andorrà.
D’aquesta manera, el Projecte de llei, que ara es trametrà al Consell General per a la seva aprovació i validació, si escau, introdueix un conjunt de modificacions orientades a incorporar en l’ordenament intern els conceptes i criteris propis de l’espai Schengen, especialment pel que fa a les condicions d’entrada al territori, al còmput de les estades de curta durada i a la presa en consideració d’alertes i avaluacions de seguretat.
Així, un dels elements nuclears de la reforma és la introducció d’un mecanisme específic d’avaluació de seguretat (aquestes verificacions les faran les autoritats de França i d’Espanya) en l’àmbit de les autoritzacions d’immigració. Aquest mecanisme, de caràcter obligatori, té per objecte verificar, amb caràcter previ a l’atorgament o a la renovació de les autoritzacions corresponents, que la persona sol·licitant nacional d’un país tercer no representa una amenaça per a la societat. Aquest fet comporta la necessitat de transferir determinades dades personals amb la finalitat de permetre dur a terme les verificacions corresponents als estats europeus.
A aquest efecte, aquesta Llei estableix un marc jurídic específic per a la transferència internacional de dades en l’àmbit de la immigració, sotmetent aquestes operacions als principis de proporcionalitat, adequació i limitació de la finalitat, i garantint l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a assegurar un nivell de protecció adequat dels drets de les persones afectades.
Estretament vinculada a aquest mecanisme, la llei incorpora un nou règim de residència de caràcter condicional i temporal, així com una nova autorització temporal d’activitat econòmica. Aquest instrument té com a objectiu conciliar el control derivat de l’avaluació de seguretat amb la necessitat d’oferir una resposta àgil a les persones que sol·liciten determinades autoritzacions d’immigració, sempre que compleixin la resta de requisits establerts. Aquest règim es configura per als supòsits en què l’únic element pendent de resolució és el resultat de l’avaluació de seguretat i permet, amb caràcter temporal i condicionat, que la persona interessada pugui romandre al territori andorrà i, si escau, exercir una activitat laboral d’acord amb el tipus d’autorització sol·licitada. En cas que la comprovació d’aquest registre sigui negatiu, el permís quedarà denegat automàticament.