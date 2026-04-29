Dues persones ferides en un accident entre tres vehicles a la Massana

Accident de circulació a l’altura del número 17 de l’avinguda del Través, a la Massana. En el sinistre de trànsit s’han vist implicats tres vehicles i, aquest, s’ha saldat amb el balanç de dues persones ferides. Val a dir que els tres vehicles tenen matrícula andorrana i els fets han tingut lloc al voltant de dos quarts de tres d’aquesta tarda de dimecres.
Els vehicles involucrats en l’accident són dues furgonetes i un turisme. El servei de Policia ha informat que el conductor d’una de les furgonetes i la conductora del turisme, veïns del Principat i de 42 i 59 anys, respectivament, han resultat ferits en el sinistre.
Es dona la circumstància que, aquest matí de dimecres, també hi ha hagut un altre accident de circulació a la parròquia de la Massana, en aquest cas entre una furgoneta i una motocicleta. El conductor de la moto ha patit ferides en dit incident viari.