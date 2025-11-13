El front associat a la pertorbació Clàudia fa activar l’avís groc

Segons el Servei Meteorològic Nacional (SMN), el front associat a la pertorbació Clàudia afectarà el Principat d’Andorra a partir d’aquest divendres. La inestabilitat es traduirà en precipitacions ja des d’un inici de la jornada. L’SMN assenyala que les pluges, en principi, seran de caràcter més aviat febre.
A causa del pas de l’esmentat front, i de les seves conseqüències que comportarà en forma d’inestabilitat meteorològica, s’ha activitat un avís groc. D’altra banda, pel que fa a la cota de neu, aquesta se situarà per sobre dels 2600 metres bona durant part de l’episodi.