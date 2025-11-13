Diumenge es disputa el 6è Gran Premi la Seu d’Urgell de la Copa Catalana de Ciclocròs 2025

Aquest dijous s’ha presentat el 6è Gran Premi la Seu d’Urgell inclòs en el calendari de la Copa Catalana de Ciclocròs (CX) 2025 que tindrà lloc aquest proper diumenge, 16 de novembre, a l’Horta del Valira de la Seu d’Urgell. La presentació d’aquesta sisena prova del circuit català ha anat a càrrec de la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu, i del president de l’Sprint Club Andorra, Emili Pérez Font.
En la seva intervenció, la regidora d’Esports ha remarcat que aquest diumenge la Seu “torna a convertir-se en epicentre del ciclisme català i pirinenc, acollint una prova que combina esforç, passió i esperit de superació”. Bàrbara Romeu també ha volgut reconèixer la feina constant “dels qui, des de fa anys, fan créixer l’esport del ciclisme al nostre territori i l’acosten als més joves”.
Per la seva part, el president del Sprint Club Andorra ha agraït a l’Ajuntament de la Seu el suport i la implicació en l’organització d’aquesta prova un any més. “La Seu compta amb un espai únic, amb gespa i unes característiques extraordinàries, com és l’Horta del Valira, un circuit que el fa molt especial per als ciclistes i que se’n parla arreu”, ha explicat Emili Pérez Font.
Més de 200 inscrits i 15 categories
En aquest 6è Gran Premi la Seu d’Urgell es compta amb la participació, a dia d’avui, de 214 ciclistes entre les diferents categories de la prova, que comptarà amb la participació de les següents categories:
- Categoria Promoció
- Pre benjamí (masculí i femení).
- Benjamí (masculí i femení).
- Principiants (masculí i femení).
- Alevins (masculí i femení).
- Infantil (masculí i femení).
- Cadet (masculí i femení).
- Júnior (masculí i femení).
- Sub 23 (masculí i femení).
- Elit (masculí i femení).
- Màster femení 30/40/50
- Màster 30
- Màster 40
- Màster 50
- Màster 60
Els horaris de la jornada són els següents:
09:15h.- 1a sortida categories Màster 40, 50 i 60.
10:15h.- 2a sortida categories Cadet (masculí i femení), Júniors (masculí i femení), Elit (femení), Màster (femení).
11:00h.- 3a sortida categories infantils, alevins, principiants, benjamins i pre benjamins (masculí i femení).
11:15h.- Lliurament de premis de la primera i segona curses.
12:30h.- 4a sortida categories Elit, Sub23 i Màster 30 (masculí).
13:30h.- Lliurament de premis de la tercera i quarta curses.
Les inscripcions encara estan obertes.
El 6è Gran Premi la Seu d’Urgell de la Copa Catalana de CX 2025 està organitzat per l’Sprint Club Andorra, Vélo Cafè de la Seu d’Urgell i el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i compta amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, Peusa, Visuals Vinyls, Taurus i Extrem SL.