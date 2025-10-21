El free tour, la manera perfecta per a conèixer una ciutat

Els free tours s’han convertit en una manera de descobrir ciutats arreu del món. Ofereixen una forma accessible, dinàmica i entretinguda de conèixer el patrimoni, la història i les anècdotes d’un lloc, especialment per a viatgers amb un pressupost ajustat. A més, els guies ofereixen altre tipus d’informació, com els millors horaris per a visitar un monument, quan pots beneficiar-te d’algun descompte o informació de propostes gastronòmiques interessants.
Els free tours, o “tours gratuïts”, són visites guiades a peu que es basen en el model de pagament a voluntat. És a dir, no tenen un preu fix per endavant. En lloc de pagar abans de començar, els participants decideixen al final del recorregut quant volen pagar segons la seva experiència, el nivell de satisfacció i el seu pressupost.
Aquests Tours solen estar conduïts per guies locals (o residents amb coneixement profund del lloc) que treballen sovint com a autònoms o en col·laboració amb agències especialitzades.
Com funcionen?
- Reserva prèvia (opcional o recomanable segons l’època de l’any): Tot i que alguns free tours permeten unir-se sense reserva, cada cop més plataformes recomanen o exigeixen reservar amb antelació per a controlar el nombre de participants.
- Punt de trobada: El grup es reuneix a un lloc central i fàcilment identificable (una plaça, un monument, una estació, etc.). El guia porta habitualment un paraigua o samarreta amb el logotip de l’empresa.
- Durada i recorregut: La majoria dels free tours duren entre 1,5 i 3 hores i cobreixen les principals zones històriques o culturals de la ciutat. N’hi ha de temàtics (com el modernisme, la guerra civil, llegendes, gastronomia o encara de més específics com el tour per dins del Museu Britànic o el de Harry Potter, per exemple).
- Propina voluntària: Al final del Tour, el guia convida els assistents a valorar l’experiència i a deixar una propina. No hi ha una quantitat establerta, però sovint es parla d’una mitjana entre 5 i 20 euros per persona, tot i que això pot variar segons la ciutat i el nivell del tour. Ara bé, si no t’ha agradat o no pots permetre’t pagar gaire, ningú t’obligarà.
- Lliure: No hi ha cap obligació de quedar-se fins al final, a diferència del que passaria amb altres rutes guiades. Si tens una urgència, el tour no s’ajusta al que esperaves, o senzillament vols fer una altra cosa, pots marxar a mitja visita. Això sí, fes-ho amb discreció i, si pots, avisa el guia per cortesia.