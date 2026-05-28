El Festival Art a Pinyó torna a unir cultura i ciclisme a la Seu d’Urgell

El Festival Art a Pinyó celebrarà aquest dissabte, 30 de maig, la seva novena edició. L’esdeveniment manté la filosofia d’unir cultura i ciclisme, amb un recorregut en bicicleta per diferents indrets de la Seu d’Urgell. L’activitat començarà a les 5 de la tarda a l’Ateneu Alt Urgell, des d’on els participants es desplaçaran a la plaça del Camp del Codina per a escoltar, a 2/4 de 6, poesia a càrrec de Maria Callís. Després aniran al Claustre del Racionero, on passades les 6 (18.10 h) hi haurà una actuació de dansa per part de la Companyia Carla Sisteré.
La següent parada serà a les 7 del vespre, al Parc de la Boixadera de dalt, on Puput Lab oferirà una improvisació musical. El festival s’acabarà al Parc del Valira, on a 3/4 de 8 del vespre es podrà veure arts plàstiques, a càrrec d’Ona Trepat, i a 2/4 de 9 hi haurà el concert de cloenda amb el cantautor Paul Fuster.