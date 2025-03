El festival ANBBike crea un marxa cicloturista de tres nivells

Portal web d’ANDBike

El festival ANDBike, que se celebrarà el 7 i 8 de juny, a la Massana, ha anunciat la creació d’una nova marxa cicloturista que ampliarà el programa esportiu d’un cap de setmana ple d’activitats ciclistes. La Ciclo Andorra-La Massana oferirà tres distàncies per a adaptar-se a les condicions físiques i exigències de tots els participants. D’aquesta manera, el festival convoca a tots els amants del ciclisme de carretera a gaudir de les vies andorranes durant el matí del diumenge, 8 de juny.​​ Les inscripcions s’obriran el pròxim 12 de març a la web d’ANDBike.

La Ciclo Andorra-La Massana neix amb la intenció de convertir-se en una cita essencial en el calendari ciclista de tots els aficionats a la disciplina. El punt de partida serà a la Plaça dels Fontetes, a la Massana, un de centres neuràlgics del festival ANDBike, dins del qual es desenvolupa la sortida. Aquesta cicloturista encara la seva primera edició amb l’esperit dels qui volen practicar esport en plena naturalesa

El major reclam de la Ciclo Andorra-La Massana és el seu recorregut. Les tres distàncies tenen en comú ser sortides divertides i amenes, malgrat que han estat dissenyades per a satisfer les necessitats de participants amb diferents nivells de preparació física. La Ciclo Andorra-La Massana és una oportunitat única per a pedalar per les mateixes carreteres per les quals, de manera habitual, roden molts dels grans professionals d’aquest esport.​

En primer lloc, el recorregut d’1 port proposa l’escalada a la Estació Pal Arinsal; una elecció indicada per a aquells que s’estiguin iniciant i vulguin afrontar una pujada curta amb un pendent moderat, però constant durant gairebé 10 km. Tot això, amb el premi final de contemplar les vistes de la Massana a 2.000 metres d’altura. Aquesta distància també ofereix la possibilitat de participar a joves de 14 i 15 anys.

El recorregut de 2 ports​ exigirà una mica més als participants, amb l’al·licient de tocar el cel al cim d’Ordino, enllaçar amb una baixada interminable que passarà per diverses poblacions abans d’encarar l’últim repte del dia, la famosa Collada de Beixalís i la seva intensa ziga-zaga que va suavitzant a mesura que arriba al cim​.

Finalment, el recorregut de 3 ports obre les portes a pedalar pels tres cims més emblemàtiques d’Andorra, ja que a Ordino i a la Collada de Beixalís se’ls uneix l’últim desafiament de la Estació de Pal. Tot per a acabar de nou a ANDBike i continuar gaudint de l’àmplia oferta d’activitats del festival.







El festival ANDBike

ANDBike arrenca amb l’objectiu de convertir-se en un punt de trobada per a ciclistes, marques, professionals del sector i apassionats de la bicicleta, en un entorn natural privilegiat.



El festival comptarà amb una extensa zona expositiva on els assistents podran descobrir les últimes novetats en bicicletes, provar els models destacats de les marques expositores, trobar accessoris i nutrició esportiva, entre d’altres. Hi haurà activitats per a tots els públics, incloent-hi exhibicions, sortides organitzades de diferents nivells, xerrades sobre sostenibilitat i ciclisme, concerts i una oferta gastronòmica amb food trucks.