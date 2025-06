El Dodge Fargo s’exposarà al públic, a Escaldes, durant la celebració de la Festa de la Parròquia

L’exterior del Fargo ja restaurat (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany tornarà a exposar al públic el Dodge Fargo el diumenge, 15 de juny, en motiu de la Festa de la Parròquia. El vehicle, considerat l’autocar més antic del país, quedarà instal·lat a la plaça de l’Església, on les persones que hi passin podran fer-se fotografies per a capturar el moment i veure com evoluciona la seva recuperació que és un compromís compartit entre l’associació Velles Cases Andorranes, el Comú i el Govern a més a més de l’aportació de molts ciutadans.

El vehicle presenta un aspecte renovat, amb el seu color blau marí fosc i amb els seus vidres originals. Amb tot, el Dodge Fargo espera ara la col·locació del motor que li permetrà desplaçar-se i iniciar una ruta per totes les parròquies amb la intenció que la ciutadania conegui en primera persona la seva història.

Aquest històric vehicle, fabricat al Canadà l’any 1945 i fora de circulació durant 45 anys, simbolitza els inicis del transport públic entre França i Andorra, l’arribada del turisme, la pràctica de l’esquí i el trànsit de mercaderies i persones, tan característic de les zones frontereres, valors que l’han fet mereixedor de ser inscrit a l’inventari general del patrimoni cultural.

Recuperat per l’associació Velles Cases Andorranes amb el suport del Comú i del Govern, el Fargo ja es va mostrar per primer cop durant la Festa de la Parròquia de 2023, reforçant el compromís per la preservació i la difusió del patrimoni cultural.