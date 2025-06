Adjudicada la reforma “sostenible” de la tercera planta de l’Edifici Administratiu

L’edifici administratiu del Govern (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació dels treballs de reforma de la tercera planta de l’Edifici administratiu del Govern per tal de millorar l’eficiència energètica, l’accessibilitat, la seguretat i l’adequació d’uns espais que, en la majoria dels casos, no s’havien adequat des de feia més de quatre dècades. Les obres s’han adjudicat per 2.584.880,84 euros a l’empresa Edificacions i Construcció Mansarda, S.A. D’aquesta manera, l’Executiu continua les millores iniciades a la primera planta, que ja concentra totes les dependències del Ministeri d’Afers Exteriors i de la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus.

Es preveu que els treballs tinguin una durada de cinc mesos, i mentre es duguin a terme les obres, les dependències de tota la tercera planta de Govern es traslladen a l’edifici administratiu del Prat de Rull.

L’eficiència energètica i la sostenibilitat són un dels eixos principals de la intervenció. Per això, la reforma de la tercera planta inclou la substitució de finestres per models d’alta eficiència tèrmica, millorant l’aïllament i reduint la pèrdua energètica, així com l’aïllament de murs i sostres per a evitar pèrdues energètiques i garantir un millor confort tèrmic. L’aïllament energètic i el canvi de finestres es faran extensius el 2026 a la resta de l’Edifici administratiu. Les obres, a banda d’incorporar millores estructurals i d’accessibilitat en espais com el del Gabinet jurídic, permetran renovar les instal·lacions de ventilació i tecnològiques que, en molts casos, estaven obsoletes.

La reforma permetrà modernitzar i adaptar els espais de rebuda dels dignataris al més alt nivell i reforçar les mesures de seguretat de la planta del cap de Govern, tal com recomanen els organismes internacionals. Les instal·lacions actuals han quedat obsoletes pel que fa als aspectes estructurals i tecnològics, fet que afecta la fiabilitat dels equipaments i provoca un augment de les incidències tècniques. A més, es produeixen interferències entre sistemes, amb les instal·lacions elèctriques, de dades i de telecomunicacions que s’han anat afegint, i que, per tant, impacten negativament a la connectivitat i el rendiment dels serveis tecnològics, en definitiva, a un entorn de treball eficient. La tercera i darrera necessitat de la reforma són els costos de manteniment, a causa de la dificultat per a trobar peces de recanvi que allarga el temps de reparació.

El projecte de reforma inclou materials propis de l’arquitectura del país, com la llosa o la fusta de pi.