L’Insomni d’aquest estiu, a la Seu, aplega prop d’una trentena d’activitats per a joves

Cartell de l’Insomni 2025 (Aj. la Seu)

Un total de 26 propostes aplega el programa Insomni d’aquest estiu, iniciativa ja consolidada a la Seu d’Urgell que té com a objectiu oferir activitats gratuïtes, lúdiques, culturals i esportives pensades per al jovent, que tindran lloc del 20 de juny al 31d’agost a la ciutat urgellenca. El programa inclou gran diversitat de formats: espectacles de música, cinema a la fresca, tallers, esports, xerrades, jocs, circ, activitats de sensibilització, diversió nocturna i espais per a la reflexió social.

Tal i com explica la regidora de Joventut de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, “Insomni proposa un seguit d’activitats pensades per a joves amb l’objectiu que sigui un oci saludable, que enriqueixi, que aporti”. La regidora de Joventut remarca la importància d’Insomni perquè “promou valors com la inclusió, la diversitat i la participació juvenil. A més, afegeix Christina Moreno, el fet que totes les activitats siguin gratuïtes afavoreix la igualtat d’accés a les mateixes”.

Cal remarcar que Insomni també aposta pel compromís social amb activitats sobre gènere, LGTBI+, antiracisme, entre d’altres, i alhora compta amb la participació activa de joves i entitats locals per a fer-lo realitat.





Activitats destacades

De l’ampli ventall de propostes que ofereix Insomni 2025 hi destaquen: tres sessions de cinema a la fresca i tres piscines nocturnes, així com també ‘El Multiverso de Wiz Problema’, monòleg irreverent i crític que sacseja temes com el racisme, el classisme o la salut mental des de l’humor i la vivència personal. Un espectacle proper i provocador que connecta directament amb la realitat jove.

Insomni també ofereix propostes esportives com escalada i parkour, activitats físiques no competitives que fomenten l’autoestima, l’equilibri i la superació.

Una altra proposta és l’espai per a joves artistes, una competició entre joves talents musicals del territori en un escenari obert, bon ambient i molt de ritme per a descobrir i donar veu als artistes emergents.

Val a dir que per a participar en algunes de les 26 propostes d’Insomni cal fer inscripció prèvia des de l’enllaç: http://agenda.laseu.cat/insomni.

Per a més informació sobre el programa Insomni es pot trucar al 973350010, demanant per l’Àrea de Joventut i Infància de l’Ajuntament de la Seu, o bé es pot enviar un correu a joventut@aj-laseu.cat.