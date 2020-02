Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell oferirà aquest diumenge dia 16, a 2/4 de 10 de la nit, la projecció del documental ‘Without limits’, una producció de Capra Films dirigida per Jordi Aldosa que explica la història de superació de Roger Puig Davi, un jove esquiador andorrà, de 21 anys, que actualment participa en competicions internacionals d’esquí adaptat i que va competir als Jocs Paralímpics de PyeongChang 2018. L’entrada és gratuïta.

Quan tenia 14 anys, Roger Puig va patir un accident a l’estació d’esquí de Saas Fee (Suïssa). Aquest xoc li va causa una hemiplegia a la part dreta del cos i va perdre pràcticament totes les funcions motrius que té l’ésser humà. En aquest punt va haver de començar a treballar per tornar a recuperar el seu estat natural, tant mentalment com físicament, al centre de rehabilitació de l’Institut Guttmann a Barcelona.

Després d’aquesta llarga recuperació, ara en Roger torna a competir amb la Federació Andorrana d’Esquí en proves internacionals del Comitè Paralímpic Internacional (IPC). De fet, aquesta setmana passada va participar a les proves de Copa d’Europa disputades a l’estació pallaresa d’Espot, on va aconseguir la victòria en un dels supergegants programats i diversos podis a la resta de supergegants i a l’eslàlom gegant, en la categoria masculina standing (dempeus).

El documental ha comptat amb la participació de l’urgellenc Jordi Majoral, com a responsable de màrqueting. El muntatge té la producció d’Ignacio Sánchez i el guió de Marc Martos i Jordi Aldosa. Al film hi apareix el testimoni de la seva família i els seus amics i companys d’equip, en localitzacions com ara les estacions de Pal-Arinsal i de La Molina -seu habitual de competicions IPC- i els Jocs del 2018 a PyeongChang, a Corea del Sud.

L’estrena oficial es va fer el 24 de gener passat amb sold out a Cinemes Illa Carlemany, on la sala es va omplir per a l’ocasió. Després d’aquest èxit, a banda de la Seu, també preveuen fer-ne presentacions en d’altres poblacions com ara Sort i Barcelona