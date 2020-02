Demà dissabte 15 de febrer, de les 10.30 a les 12.30 h, se celebrarà una nova edició dels Dissabtes d’Aigua sota el lema “5 sentits en l’aigua”

L’activitat es realitzarà al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) i va destinada a infants de 6 a 1 1anys. El preu és de 3 euros.

Les inscripcions es poden fer al telèfon 802255 o al correu electrònic centreart@e-e.ad.

Es tracta d’un taller per treballar i reconèixer els cinc sentits mitjançant activitats aquàtiques. L’aigua no només serveix per fer passar la set o dutxar-se. Podem jugar i podem aprendre amb l’aigua: tastar-la, escoltar-la, olorar-la, tocar-la i veure-la. Els nostres cinc sentits són necessaris en aquest Dissabte d’aigua!

El CAEE, està a l’avinguda Carlemany, 30 d’Escaldes-Engordany.

Hi podeu visitar gratuïtament la col·lecció de maquetes d’art romànic, la sala d’escultures de Josep Viladomat i l’exposició de fotografies d’Andorra i Barcelona dels anys 60,i els seus horaris són de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h.