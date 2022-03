Afers Socials aposta per incrementar els pisos amb serveis per a la gent gran

Endarrerir l’arribada de gent gran a les residències, fomentant els pisos amb serveis. Aquest és un dels principals objectius del Pla Nacional Sociosanitari per a la gent gran que des d’Afers Socials s’ha presentat aquest dimarts al Consell General. Anar cap a un model d’atenció domiciliària avançat amb professionals més qualificats i que hi hagi centres de dia a totes les parròquies són altres reptes del projecte, que encara no s’ha tancat del tot i que està obert a rebre modificacions.

Un dels principals desitjos que sorgeix entre la gent gran és poder viure el màxim temps possible a casa i de forma autònoma. Per donar-hi resposta, el Pla Nacional Sociosanitari d’Afers Socials planteja crear més pisos amb serveis amb la voluntat d’endarrerir així l’entrada a les residències. Ara mateix tenen tres persones amb aquest model a Ordino i l’objectiu és desplegar-lo al costat dels comuns. La ministra d’Afers Socials, Judith Pallarés, ha afegit que alguna entitat privada ja ha mostrat l’interès de reconvertir un edifici per crear aquest perfil d’habitatges i ha indicat que tot plegat també s’haurà d’emmarcar amb l’actual problema d’habitatge que pateix el país. Una altra de les vies és anar cap a un model d’atenció domiciliària avançat amb més professionals i més especialitzats amb serveis que treballin en xarxa i que es complementin durant tot el dia. Reforçar els programes d’atenció a les persones amb discapacitat d’edat avançada i obrir centres de dia a totes les parròquies són altres línies de treball. Encara no tenen quantificades les inversions d’aquest projecte i volen tenir-lo tancat per encarregar una avaluació d’impacte. Tot i això, Pallarés ha afirmat que no es preveuen costos elevats. El 2021 es van destinar més de 13 milions d’euros a accions per a la gent gran.

El preu de les noves places als centres ha tornat a enfrontar el PS i el Govern

L’augment de preu de les tarifes dels centres sociosanitaris per als nous usuaris ha provocat una discussió intensa entre la ministra d’Afers Socials i el president del Partit Socialdemòcrata en el marc de la comissió legislativa d’Afers Socials.