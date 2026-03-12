Augmenten les trucades al 112, el 2025, des de l’Alt Pirineu i Aran impulsades per la meteorologia

El telèfon d’emergències va rebre l’any passat un total de 22.239 trucades operatives des de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, una xifra que suposa un increment del 7,4% respecte al 2024 (20.701). Es confirma així l’increment sostingut de les comunicacions els darrers anys:
- 17.644 trucades el 2021.
- 20.214 el 2022.
- 20.186 el 2023.
- 20.701 el 2024.
- 22.239 el 2025.
Les trucades operatives són aquelles que impliquen la mobilització de recursos dels cossos d’emergències i seguretat, per tant, són considerades trucades d’emergències. Les comunicacions el 2025 des de l’Alt Pirineu i Aran van suposar un 0,9% del total de trucades operatives rebudes a Catalunya (2.550.059).
Tipologia de les emergències
Amb relació a la tipologia de les emergències ateses pel 112 a la vegueria, la majoria van ser:
- Incidents de trànsit (6.382 trucades; un 29% del, total).
- Assistència sanitària (5.366; 24%).
- Seguretat (4.469; 20%).
Altres incidències destacables van ser:
- Incendis (1.550; 7%).
- Civisme (1.362; 6%).
D’aquest conjunt de trucades, convé destacar que el 2025, a la vegueria d’Alt Pirineu i Aran, es van gestionar 603 trucades relacionades amb accidents de trànsit interurbà provocats per xocs amb fauna salvatge, i es van gestionar 505 trucades relacionades amb rescats de muntanya. En el cas de l’Aran, pel que fa a avisos als Pompiers d’Aran, el 112 els va derivar 388 avisos.
Episodis rellevants
Els dies en què més trucades operatives va atendre el 112 van ser el 17 i 18 d’agost, en què es van gestionar 181 trucades diàries. De les 181 trucades del 17 d’agost, la majoria van ser per incendis (64 trucades), bona part de les quals van ser per un incendi de vegetació a Tremp i un altre a Castell de Mur.
El dia 18 d’agost hi va haver més trucades de l’habitual, degut principalment a certa meteorologia adversa concentrada a la Seu d’Urgell: la major part de trucades van ser per motius de trànsit (57) i de meteorologia (37).
Malgrat la meteorologia adversa de l’agost, l’episodi de meteorologia que més trucades operatives va generar a Alt Pirineu i Aran va ser l’INUNCAT del 27 i 28 de desembre. En aquells dies hi va haver un temporal de pluges molt intenses i neu, i es van activar diversos plans de Protecció Civil.
L’episodi amb més trucades operatives relacionades va ser l’episodi de Cap d’Any: el dia 1 de gener, es van atendre 144 trucades, de les quals 77 vinculades a l’episodi. Com cada any, un dels episodis que va generar més trucades va ser la celebració de la revetlla de Sant Joan, amb un total de 181 trucades operatives relacionades amb l’episodi durant els dies 23 i 24 de juny. La majoria van ser per qüestions de seguretat i per incidents de trànsit.
L’Alta Ribagorça supera el miler de trucades
La comarca de l’Alta Ribagorça va generar l’any passat 1.091 trucades al telèfon d’emergències, un 15,6% més que el 2024 (944). Per municipis, la majoria de les comunicacions es van fer des del Pont de Suert (537 trucades; un 49% del total), la Vall de Boí (369; 34%) i Vilaller (185; 17%).
Les incidències de trànsit van originar la majoria de les comunicacions a la comarca, amb 411 trucades, un 38%. A continuació, les relacionades amb assistència sanitària (243; 22%) i la seguretat (148; 14%).
La meitat de trucades de l’Alt Urgell provenen de la Seu d’Urgell
El 112 va rebre l’any passat 6.314 trucades operatives des de la comarca de l’Alt Urgell, un 4,7% més que el 2024 (6.028). El 50% de les comunicacions es van originar a la Seu d’Urgell (3.161 trucades), a molta distància de Ribera d’Urgellet (464; 7,3%), Montferrer i Castellbò (356; 5,6%), Oliana (350; 5,5%) i Organyà (343; 5,4%).
Pel que fa a les tipologies de les emergències, les peticions d’assistència sanitària van originar la majoria de les trucades a la comarca (1.949; 31% del total); a continuació, les incidències de trànsit (1.800; 29%) i les de seguretat (1.308; 21%). Altres tipologies: incendis (320 trucades; 5,1%) i civisme (281; 4,5%).
Les trucades des de la Cerdanya augmenten un 5,2%
La comarca de la Cerdanya va generar l’any passat 6.138 trucades al telèfon d’emergències, un 5,2% més que el 2024 (5.833). Per municipis, la majoria de les comunicacions es van fer des de Puigcerdà (2.360 trucades; un 38% del total), Alp (1.243; 20%), Bellver de Cerdanya (537; 9%), Llívia (369; 6%) i Fontanals de Cerdanya (269; 4%).
Les demandes d’assistència sanitària (1.545) i les incidències de trànsit (1.510) van originar la majoria de les comunicacions a la comarca, un 25% cada tipus. Les relacionades amb seguretat van generar 1.442 trucades, un 23%.
Les trucades per incendis pugen més del doble al Pallars Jussà
El 112 va rebre l’any passat 3.392 trucades operatives des de la comarca del Pallars Jussà, un 8,2% més que el 2024 (3.134). Un 43 % de les comunicacions es van originar a Tremp (1.473 trucades), a molta distància de la Pobla de Segur (694; 20%), Isona i Conca Dellà (281; 8%), Salàs de Pallars (161; 4,75%) i Talarn (160; 4,72%).
Pel que fa a les tipologies de les emergències, el trànsit va originar la majoria de les trucades a la comarca (927; 27% del total); a continuació, les incidències que van requerir assistència sanitària (739; 22%) i les de seguretat (641; 19%). Cal destacar els incendis, que han augmentat un 124% (390 trucades; 11%).
Les incidències de trànsit encapçalen el balanç al Pallars Sobirà
La comarca del Pallars Sobirà va originar total de 2.381 trucades al telèfon d’emergències el 2025, un 14,3% més que al 2024 (2.084). La majoria de les comunicacions es van fer des de la capital, Sort, amb un total 504 trucades, un 21% del total. A continuació, Esterri d’Àneu (229; 10%), Espot (227; 9%), Rialp (205; 8,6%) i l’Alt Àneu (195; 8,1%).
La majoria de les incidències les va protagonitzar el trànsit (773 trucades; 32% del total), seguit de les peticions d’assistència sanitària (493; 21%) i la seguretat (349; 15%).
Vielha lidera les comunicacions rebudes des de la Val d’Aran
La comarca de la Val d’Aran va originar l’any passat un total de 2.923 trucades, un 9,1% més que el 2024 (2.678). Pràcticament la meitat es van fer des de Vielha e Mijaran (1.402; un 48% del total). Altres municipis: Naut Aran (907; 31%), Bossòst (225; 8%), Les (139; 5%) i Es Bòrdes (92; 3%).
La majoria de les comunicacions amb el 112 a la comarca van estar relacionades amb incidents de trànsit (961 trucades; un 33% del total). A continuació, les incidències de seguretat (581; 20%) i les que van requerir assistència sanitària (397; 14). Altres tipologies: incendis (302; 10%) i civisme (246; 9%).