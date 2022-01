El Cremallera de Núria celebra 90 anys entre muntanyes

De manera ininterrompuda i cada dia de l’any, el Cremallera de Núria funciona per pujar i baixar passatgers a un indret en què el so de la natura és complet. No hi sentireu el rugit de cap vehicle motor, gràcies al cremallera la vall és un espai sense fums, aparcaments, ni res del que un vehicle suposa.

Des de la població de Ribes de Freser el cremallera engega la seva ruta, passa per Queralbs i segueix enfilant-se fins passats 12,5 quilòmetres i superant 1.000 metres d’altitud. Actiu des del 1931, la incansable màquina enguany compta ja amb el seu 90è aniversari i celebra fer els honors a tants visitants que s’endinsen al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, i a l’estació de muntanya de Vall de Núria. Per aquest motiu podeu visitar l’exposició ‘Noranta anys d’història. El Cremallera de Núria’, una mostra visual d’aquest recorregut que uneix distàncies i temps.

Un cop a Vall de Núria disposeu de força atractius, entre els quals hi ha un bon grapat d’itineraris, passejades en barca o l’anomenat ‘Viatge a una vall única’, en què descobrireu els cotxes suïssos de la línia Matterhorn – Gotthard Bahn, on podreu conèixer el transport genuí d’alta muntanya a través d’una visita ben interessant.

Per www.surtdecasa.cat