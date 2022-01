Hi ha vegades que tinc clar el que escriuré en l’article setmanal que us dedico. En altres ocasions, busco alguna idea en converses amb amics, i de tant en tant em poso a llegir per internet per buscar un tema sobre el qual poder motivar-vos amb els meus escrits.

Avui he trobat una frase que em motiva a mi: “Fa mal. Fa molt mal. Però passarà i quan sanis, més fort brillaràs, més alt volaràs, més lliure somiaràs i entendràs que algunes històries acaben perquè altres millors puguin començar“.

La vida ens porta a experimentar diferents circumstàncies. Moments que no ens agrada viure i semblen eterns. El mal estar, juntament amb el temps, repten a la nostra força, el nostre ànim i la nostra actitud.

Està totalment permès perdre algun combat. Us puc assegurar que més d’un dia perdo aquestes lluites. Per això, aquestes paraules que he llegit avui, m’han donat una mica més de força. Les he volgut compartir amb tots perquè potser aquestes festes t’enxampen en un moment nostàlgic o sense forces.

Només puc dir que no deixis de desitjar millorar i treballar per això. Sigui com sigui el final t’has de sentir orgullós de donar el millor de tu. El millor de tu no ha mort, només s’ha amagat dins per a refugiar-se. Treu-ho a poc a poc.

