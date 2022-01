Títol: Mar de la tranquilidad

Durada: 45′

Gènere: Ciència ficció, suspens

Creació: Park Eun-kyo

Intèrprets: Doona Bae, Gong Yoo, Joon Lee

Temporades: 1 Capítols: 8

Sinopsi:

Mar de la tranquilidad és una sèrie de ciència ficció que s’ambienta en un futur on la Terra ha patit la desertificació. La història gira al voltant dels membres d’un equip espacial enviat per obtenir una misteriosa mostra d’una instal·lació abandonada. L’estació on han d’anar és a Balhae Base, a la lluna. Allí han de recuperar aquestes mostres de la instal·lació amb l’esperança de poder salvar la humanitat.