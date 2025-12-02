L’estudiantat de l’UdA podrà cursar estudis de turisme a Foix

El rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Juli Minoves, i la presidenta de la Universitat de Tolosa Jean Jaurès (UT2J), Emmanuelle Garnier, han signat un conveni de cooperació interuniversitària a través del qual s’implementarà un programa de cooperació científica relacionat amb l’ensenyament i la recerca en els àmbits de les ciències de l’educació, l’enginyeria informàtica i el turisme.
La signatura de l’acord ha tingut lloc aquest dimarts, 2 de desembre, a la Sala d’actes de la Universitat d’Andorra, en el marc d’una visita oficial de la rectora Garnier.
L’acord preveu:
• L’intercanvi d’estudiants en programes de primer, segon i tercer cicle
• La supervisió conjunta de tesis doctorals
• L’intercanvi de personal docent i investigador amb la finalitat de dur a terme recerca científica conjunta
• La participació en conferències o producció conjunta de publicacions, l’intercanvi permanent d’activitats científiques, incloent-hi l’intercanvi de documentació científica i tècnica
• L’establiment de plans d’estudi conjunts
La primera aplicació pràctica de l’acord serà la possibilitat, per a l’estudiantat del bàtxelor en Administració d’empreses de l’UdA, de cursar un semestre d’especialització dins la llicenciatura en Turisme i desenvolupament al Centre Universitari de l’Arieja Robert Naudi (Centre Universitaire de l’Ariège Robert Naudi), una seu de la Universitat de Tolosa Jean Jaurès ubicada a Foix, a només dues hores del centre d’Andorra, amb residència i instal·lacions de primer nivell que ja acullen molts estudiants internacionals de diversos continents. L’oferta formativa s’iniciarà a partir del proper curs 2026-2027.
En el decurs de la conferència de premsa posterior a l’acte de signatura, ambdós rectors han subratllat l’excel·lent clima de cooperació existent. A més, el conveni possibilita que la cooperació es pugui ampliar, mitjançant addendes, a d’altres àmbits en el futur.
L’estudiantat de mobilitat internacional es matricula a la seva institució d’origen i només paga els costos corresponents, per la qual cosa estarà exempt de taxes d’inscripció i de matrícula a la universitat d’acollida, on tindrà els mateixos drets d’accés als serveis que l’estudiantat local. Els estudiants es podran beneficiar, a més, d’un ajut de mobilitat de l’UdA.