El copríncep episcopal nomena, Cristina Bea, membre del CSJ

Josep-Lluís Serrano i Pentinat, copríncep episcopal, després de rebre la renúncia que Olga Adellach Coma, va presentar aquest dijous per escrit, en la seva qualitat de membre del Consell Superior de la Justícia (CSJ), seguint les disposicions d’art. 46.1.c i 89.2 de la Constitució del Principat d’Andorra, ha decidit nomenar Cristina Bea Rebés com a membre de l’esmentat ens judicial.
Tal i com han informat des del Bisbat d’Urgell, Cristina Bea Rebés té una experiència de més de 18 anys al servei de l’administració de la Justícia, on ha treballat com a secretària judicial, batlle de menors i batlle instructora.