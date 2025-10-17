Múrcia acull el folklore portuguès d’Andorra

El Grup de Folklore Casa de Portugal d’Andorra es desplaça aquest cap de setmana a la ciutat espanyola de Múrcia per a participar a la trobada de folklore “Puente Tocinos, la cuna del Belén”. Organitzat pel Grupo Folklórico la Morenica, de Puente Tocinos, la trobada comptarà amb el grup del Principat i el Grupo Folclórico “Los Batanes”, de Cáceres.
Durant el matí de dissabte els amfitrions han programat una visita cultural al centre històric de Múrcia amb recepció inclosa a l’Ajuntament, a càrrec de la vicealcaldessa Rebeca Pérez López. A les 20 hores està prevista la recepció dels grups a càrrec de la Junta Municipal de Puente Tocinos, encapçalada per l’alcaldessa Marta Cano Corbalán.
Seguirà el Festival de Folklore “Puente Tocinos, cuna del Belén” a la plaça Amèrica de Puente Tocinos. En acabar la trobada de cultures els organitzadors proporcionaran un sopar de germanor als grups participants, el quan els permetrà degustar la gastronomia típica de la regió murciana.
Ja de tornada a Andorra, el Grup de Folklore Casa de Portugal prepararà la participació a la Fira d’Associacions integrada a la 49a edició de la Fira d’Andorra la Vella.