Una incidència en l’app Mou-te impedeix descarregar el QR dels abonaments en els sistemes iOS

Una incidència en el servei de l’app Mou-te impedeix als usuaris del sistema operatiu per a telèfons mòbils iOS (iPhone) accedir al QR necessari per a fer la validació del seu bitllet d’autobús. FEDA Solucions està treballant amb el proveïdor de l’aplicació per a resoldre-ho al més aviat possible. Mentre duri la incidència, i amb la voluntat de no perjudicar als ciutadans que tenen l’aplicació, s’ha consensuat permetre viatjar els usuaris que mostrin que tenen l’abonament gratuït a l’aplicació, encara que no es generi el codi QR.
Aquesta situació, que es va detectar durant la tarda de dijous, no afecta les persones que compten amb un sistema operatiu Android en els terminals mòbils, que sí que poden descarregar el QR i validar el seu bitllet d’autobús com habitualment.
L’equip de FEDA Solucions està treballant en la resolució d’aquesta incidència, que es pot allargar uns dies, ja que per a corregir la problemàtica s’està desenvolupant una actualització de Mou-te.