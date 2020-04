El Consell General rebutja les 37 reserves d’esmena del PS

Durant la maratoniana sessió de Consell General no s’ha aprovat cap de les 37 reserves d’esmena del PS a la llei òmnibus. Els socialdemòcrates han demanat una gestió més eficient de la crisi mentre els grups de la majoria han criticat l’estratègia del PS.

Abans de la votació de la llei òmnibus s’han debatut les 37 reserves d’esmena, o sigui, propostes de canvis substancials, presentades pel PS. Entre altres coses s’ha parlat sobre les prestacions als autònoms i la reducció de les rendes dels habitatges de lloguer.

Per als partits que formen el govern, els socialdemòcrates volen treure rèdits polítics i no dialogar. “Estic convençut que vostès haguessin intentat anar més enllà que el propi govern per intentar demostrar i ho dic expressament, només intentar, que són els que estan al costat dels treballadors. Això sí, sense fer cap número al respecte”, els retreia el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo.

El PS ho ha negat i ha assegurat que pretén una millor gestió de la crisi. “Dins del grup parlamentari socialdemòcrata i dins de l’àmbit socialdemòcrata hi ha tants empresaris com en els altres àmbits polítics i, evidentment, ja sabem que no hi ha treballadors sense empreses. No ens ho tornin a dir, perquè ja n’hi ha prou de comèdia“, responia als Liberals el conseller general Jordi Font.

El president del grup liberal, Ferran Costa, opina que els socialdemòcrates “tornen a portar exactament totes i cadascuna d’aquelles esmenes que van posar a disposició de la comissió i que en el seu moment, quan tocava, no van voler seure i escoltar”. “O es feia passar la seva esmena o no hi havia alternativa”, els ha dit.

Cap de les propostes ha estat acceptada. Per la seva banda, Terceravia s’ha abstingut ja que diuen que no volen anar contra ningú.