Aprovada la segona llei de mesures econòmiques que inclou les suspensions temporals de contractes

El cap de Govern, Xavier Espot, ha demanat durant la sessió de Consell General que volia que la segona llei òmnibus s’aprovés per consens. “Seria una bona senyal que, com va passar fa unes setmanes, el text comptés amb el suport de totes les forces polítiques. Com també demano comprensió perquè treballem sota pressió per fer front a una situació sense precedents”, deia abans de la votació.

No ha pogut ser, ja que Terceravia li ha donat suport però el PS s’ha abstingut.

El president del grup del primer, Josep Pintat, a més, deia que “des del nostre grup parlamentari estem en disposició de posar part de la nostra assignació com a grup parlamentari i que també necessitem per treballar i per aportar-les allà on faci falta” i estenia l’oferiment a tot l’arc.

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, opinava que “hi ha hagut col·lectius que han tingut més capacitat d’interlocució amb el Govern que, potser se’ls ha escoltat més. O potser s’han pres la seva situació de manera més destacada. I em refereixo per dir-ho clarament al sector bancari i al sector immobiliari“.

La llei preveu un fons de més de 120 milions per ajudar les empreses. La gran novetat és la regulació de les suspensions temporals d’ocupació (STCT), més conegudes com a ERTO (pel seu nom a Espanya), que entrarien en vigor a partir de maig.

Precisament, el president del grup liberal, Ferran Costa, insistia que “tot l’esforç que farem i fem entre nosaltres, la societat andorrana, és per garantir que aquells treballadors afectats per la suspensió temporal del contracte de treball puguin mantenir el seu poder adquisitiu” i el president del grup de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi d’Areny-Plandolit els demanava que “aquesta llei és una llei que requereix sacrificis a moltes persones però hem d’aixecar una mica la mirada i mirar la globalitat del país”.

La consellera general demòcrata Mònica Bonell assegurava que “ara l’objectiu és mantenir el 100% dels llocs de treball. Un objectiu prioritari per a nosaltres. Que es trenqui o no la cadena econòmica depèn que els treballadors perdin el menys possible el seu poder adquisitiu”.

Durant la sessió del consell general també s’ha exposat diverses vegades que serà necessari preparar un tercer paquet d’ajuts per ajudar l’economia i la societat a superar la crisi.