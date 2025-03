El Consell General presenta el projecte complet de remodelació dels entorns de Casa de la Vall

Presentació pública, als veïns, del projecte de remodelació dels entorns de Casa de la Vall (Consell General)

El síndic general, Carles Ensenyat, i l’arquitecte encarregat del projecte, Xavier Aleix, han explicat aquest dilluns al vespre, als veïns del barri antic, com es duran a terme les obres dels entorns de Casa de la Vall i quin és el resultat que es busca amb aquesta actuació. La reunió que ha tingut lloc al vestíbul del Consell General també ha comptat amb la participació del cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González.

El projecte de remodelació dels entorns de Casa de la Vall, iniciat a finals de gener, té per objectiu facilitar i optimitzar l’accessibilitat de la zona, a més de fer més contemporani l’edifici històric i aportar-li més valor. La remodelació es durà a terme en tres fases que s’allargaran fins la tardor de l’any 2026.

La primera, que s’està duent a terme actualment, és la de moviment de terres i treballs especials a la zona posterior de la Casa de la Vall afectant la zona de jardins i al pàrquing exterior. Aquesta actuació prepara el terreny per a les següents fases. A més, a la tardor es preveu començar la construcció del túnel del Tossal, que connectarà els veïns del barri amb el centre històric. També aportarà una via de seguretat en casos d’emergència, per a poder accedir fins a aquesta zona amb més facilitat.

La segona fase serà la constructiva, i està previst que els treballs s’iniciïn al mes d’octubre. En aquest punt es començarà amb la construcció d’elements com el nou teatre romà, un hemicicle per a poder acollir espectacles que estarà obert a la col·laboració amb altres institucions i entitats. S’ubicarà on actualment es troba el pàrquing exterior amb una capacitat aproximada per a 250 persones. L’objectiu és donar valor a l’espai i potenciar culturalment els entorns de la Casa de la Vall.

Pel que fa a l’accessibilitat, s’han previst diverses actuacions que preveuen facilitar el pas entre la plaça del Consell General i la zona del centre històric. D’aquesta manera, s’instal·larà una passarel·la que connectarà la plaça amb els entorns posteriors de la Casa de la Vall. Pel que fa als voltants del teatre, es reduiran els desnivells i es crearan plataformes que facilitaran el pas fins al carrer de la Vall, així com en direcció al carrer Anna Maria Janer. Finalment, es preveu habilitar una segona entrada a la Casa de la Vall des de la part posterior, per on s’accedirà directament a la primera planta.

Per a acabar, la tercera fase serà la d’enjardinament. Canviant el concepte actual del jardí, s’han tret els arbres més pròxims a la Casa de la Vall i que dificultaven la visió de l’edifici. Aquest espai passarà a estar ocupat per plantes i flors més baixes que potenciaran l’espai de la Casa de la Vall. Els arbres se situaran en la part pròxima al carrer de la Vall, per a oferir ombra i un espai d’esbarjo per la ciutadania. Els treballs de remodelació dels entorns, pressupostats en quatre milions d’euros, s’allargaran fins a la tardor de 2026 i s’han planificat de tal manera que suposin les mínimes molèsties per als veïns de la zona.