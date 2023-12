El Consell Comarcal de l’Alt Urgell aprova l’acord per a l’Oficina d’Habitatge 2024-2027

Un ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU)

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) d’aquest mes de desembre ha aprovat per unanimitat el conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) per al funcionament de l’Oficina d’Habitatge local, per al període 2024-2027.

Per part de l’equip de govern, la portaveu de Junts, Cristina Barbens, va explicar al plenari que l’acord contempla la possibilitat d’ampliar les actuacions en aquest àmbit, un dels que genera actualment més preocupació social, mitjançant el suport a administracions i tècnics. En aquest sentit, Barbens constata que des del Govern els han dit que ara volen centrar molts esforços en aquest tema, si bé lamenta que malgrat aquesta voluntat la partida que reben per a l’oficina aquest any vinent és menor.

Des de Candidatura de Progrés, tot i donar suport a l’aprovació i admetre que s’hi estan fent esforços, consideren que “de moment els resultats són pobres” pel que fa a facilitar que més gent s’estableixi als pobles o bé hi pugui tornar. El portaveu de la formació, Jordi Nadal, creu que “sobre el terreny, als pobles es veu poc plasmat” aquest objectiu de facilitar l’accés a un habitatge, i que cal trobar un sistema per a desbloquejar-ho ja que “si no, tot són estudis sense cap resultat tangible”.

Per això, Nadal considera que el primer que cal és “que es posin les coses més fàcils” i que “es miri poble per poble” aquells carrers o parcel·les on hi ha espais adients per a poder dotar-se de nous habitatges a curt termini. Tot plegat, alhora, reduint la burocràcia per a construir-hi o rehabilitar-hi.

Sobre aquesta intervenció, la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, va respondre tot puntualitzant que “aquesta sensació la tenim tots”, en referència a l’excés d’estudis i la manca de facilitats per a crear habitatge als pobles, i que “és cert que les ajudes a rehabilitació són complicades i amb poc import” pel que fa a afavorir l’eficiència energètica. Tot i això, Lladós considera que amb aquesta intervenció Candidatura de Progrés volia “barrejar coses”, tot parlant d’aspectes que no tenen a veure amb el Consell Comarcal sinó amb les administracions superiors. I per això, va aprofitar per a retreure’ls el fet que “el seu partit, el PSC, hagi diluït completament el decret de pisos turístics al Parlament”, en referència a la suavització de l’estricta limitació que havia proposat inicialment el Govern d’ERC. Un fet que Lladós atribueix al malestar que aquesta mesura havia generat en força ajuntaments, governats per algun d’aquests dos partits, on el turisme hi té un gran pes econòmic. Aquest decret, hi afegeix, “potser a l’Alt Urgell no té tanta repercussió, però a comarques veïnes com la Cerdanya i el Pallars Sobirà sí que en té i molta”, perquè creu que era “importantíssim” per a reduir la pressió en el preu dels habitatges destinats a primera residència. La dirigent comarcal conclou que el més important és “agilitzar els tràmits i no condicionar-ho a interessos electorals”.

De la seva part, la portaveu d’ERC, Carme Lostao, va dir que estan “absolutament d’acord” en l’opinió que “al territori necessitem fer tots plegats una reflexió perquè això es reverteixi”. Lostao assenyala que “si volem que el jovent es quedi als municipis, hem de tenir habitatge assequible, digne i suficient, i que hi sigui a qualsevol dels municipis”. I reivindica que si hi ha pobles on no s’hi pot construir habitatge nou, “que s’ajudi a rehabilitar el que hi ha”. La consellera i regidora olianesa conclou que “cal estar molt units” per a aconseguir-ho.





El Servei de teleassistència

Un altre punt destacat de debat al darrer ple del Consell ha estat l’aprovació de la nova licitació per al servei de teleassistència. La consellera Mireia Tarrats va explicar que el preu amb què es licita el nou contracte és de 245.000 euros. En aquest punt, la consellera de la CUP, Gisela Sellés, es va abstenir tot adduint que no s’hi contempla la possibilitat de gestionar aquest mitjà directament des del Consell. Tot i matisar que l’opció que defensa el seu partit no és fàcil en una comarca com l’Alt Urgell, Sellés demanava que almenys no es descarti.

D’altra banda, el plenari ha aprovat per unanimitat l’encàrrec de gestió a IAUSA del servei de menjadors escolars i de transport social adaptat per al 2024 -sense cap canvi remarcable respecte de l’encàrrec anterior- i un nou acord amb el Departament de Territori per a la prestació del Transport a la Demanda. Aquest segon punt tira endavant pel mateix import que l’anterior conveni: 230.000 euros. Des de l’equip de govern han destacat que actualment l’Alt Urgell compta amb un total de 20 línies de bus a la demanda i que de fet, en el seu moment la comarca havia estat pionera a Catalunya a l’hora d’oferir aquesta possibilitat, adaptada a les condicions de població dispersa i orografia complicada.