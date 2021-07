El Comú d’Escaldes rehabilita una borda a Ràmio com a centre per a desenvolupar activitats educatives

El Comú d’Escaldes-Engordany ha signat, recentment, un conveni amb la propietat de la borda a rehabilitar i d’una parcel·la adjacent, a la zona de Ràmio. Segons el conveni, el període d’arrendament és de deu anys.

La utilització que en vol fer el Comú d’Escaldes-Engordany dels espais llogats es resumeix en el desenvolupament de serveis i activitats comunals. A títol d’exemple es podria considerar plaçar-hi un centre d’activitats diverses, relacionades amb aspectes educatius, d’interpretació de la natura, de comprensió de les labors agrícoles i ramaderes desenvolupades al passat a la zona i altres.

La Cònsol Major, Rosa Gili, s’ha mostrat molt il·lusionada en nom de tot l’equip comunal per un projecte, aquest, que neix “de la voluntat de fer conèixer la Vall del Madriu i especialment la zona de Ràmio. Poder difondre i fer conèixer, in situ i a través d’activitats participatives, quines eren les dinàmiques de treball, els cultius, les pastures i altres labors que es desenvolupaven molts anys enrere en aquelles contrades… tant a petits i joves com a no tan joves”.

Els treballs de rehabilitació de la borda de Ramió ja s’han iniciat i van a bon ritme, tot i que no hi ha una data prevista de finalització atesa la complexitat, d’una banda, per a traslladar els materials fins a la zona i, de l’altra, a causa de la mateixa estructura de la construcció existent, que obliga a ser molt curosos i respectuosos tant amb la manipulació dels materials com en la seva col·locació.

Gili ha deixat clar que “Aquesta és una iniciativa moguda per un profund respecte al marc del Madriu. Des del Comú d’Escaldes-Engordany creiem en el valor d’aquesta vall i per això volem restaurar i donar-li el valor que es mereix”.