L’ArtCamp rebrà 23 artistes de 21 països diferents

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i el rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Miquel Nicolau, han presentat aquest dimarts a la tarda el programa de la 7a edició de l’ArtCamp Andorra. Enguany el certamen, que se celebrarà del 14 al 23 de juliol, se centrarà en els temes estratègics marcats per la UNESCO com la cultura de la pau i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Tal com ha destacat Ubach, enguany participaran un total de 23 artistes de 21 països diferents i un jove estudiant d’Andorra.

En la seva estada al país, els artistes treballaran en un espai cedit pel comú d’Ordino i gaudiran de diferents activitats en diferents espais del país. Està previst que els artistes puguin fer visites cultuals que permetin donar a conèixer la cultura i el país en general. Un dels punts destacables que podran fer els artistes és la visita al Museu de l’Electricitat de FEDA per a conèixer les diferents instal·lacions que hi ha al país i que produeixen energia provinent de fonts renovable. Així, els artistes podran pintar al voltant del Llac d’Engolasters amb la temàtica de les energies renovables de rerefons. “El certamen permet continuar donant suport a un sector especialment tocat per la pandèmia i crear nous espais de trobades interculturals”, ha destacat Ubach.

Taula rodona, com a novetat

Una de les novetats d’enguany és la celebració d’una taula rodona sobre la importància de les arts plàstiques en la diplomàcia cultural, per a la qual es convidaran a diverses personalitats de diversos països. “Hem tingut una molt bona resposta dels experts per tractar la diplomàcia cultural des de tots els àmbits”, ha explicat Ubach.

La trobada porta per títol ‘Perspectives sobre les arts per a la diplomàcia cultural’ i es desenvoluparà en format híbrid (presencialment i en línia) el proper 15 de juliol al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Tal com ha destacat Nicolau, la inscripció és gratuïta i es pot formalitzar al web de l’esdeveniment: uda.ad/roundtable2021.

El panel d’experts i artistes internacionals permetrà la identificació de mecanismes per maximitzar el potencial i els beneficis de la diplomàcia cultural a través de les arts. Moderada per John Zvereff, delegat del rector de l’UdA per a la internacionalització, la taula rodona comptarà amb la participació de Leonie Aquilina, directora d’Institucions europees i Diplomàcia cultural del Govern de Malta; Anthony Vella, artista de l’Art Camp 2021; Daniel Bausch, vicedegà de l’Acadèmia Teatre Dimitri; Eugeni Bregolat, exambaixador d’Espanya; Pierre Buhler, exambaixador i expresident de l’Institut Francès; Marc Donfried, director general de l’Institut per a la Diplomàcia Cultural; Enrique Márquez, coordinador de la Xarxa Iberoamericana de Diplomàcia Cultural; Hedva Ser, artista i ambaixadora de bona voluntat de la UNESCO per a la diplomàcia cultural; Maria Lourdes N. Tiquia, Presidenta de la Universitat de Manila; i Toussaint Tiendrebeogo, secretari del Conveni sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals.

“Tenim un ampli ventall de personalitats implicades”, ha emfatitzat el rector de l’UdA. Ubach i Nicolau han explicat que, a més, l’esdeveniment acollirà una conferència de Federico Mayor Zaragoza, ex-director general de la UNESCO.

Un total de 180 artistes en sis edicions

La ministra d’Afers Exteriors, durant la roda de premsa de presentació del calendari d’enguany, ha fet balanç dels anys anteriors. Ha explicat que en les sis edicions passades ja han participat en l’ArtCamp un total de 180 artistes procedents de tots els continents. Tots ells han contribuït en la realització de 500 obres original i algunes d’elles han estat incloses en exposicions en seus d’organismes internacionals portadores dels valors que promouen la pau i el respecte: UNESCO, Consell d’Europa, OSCE i ONU.

Ubach ha recordat que el projecte, de celebració biennal i coordinat per la Comissió Nacional andorrana per a la UNESCO, es va iniciar el 2008, emmarcat en la celebració de la Dècada internacional de l’apropament de les cultures (2013-2022), promoguda per la UNESCO. El projecte s’inscriu plenament en el compromís d’Andorra per al desenvolupament d’una cultura de la pau, indissociable d’una educació per a tothom, d’una ciutadania democràtica renovada i del respecte dels drets humans. A més, es contribueix en la implementació de l’Agenda 2030 i aporta el suport a la promoció del diàleg per a la pau entre els artistes. Els participants s’uneixen als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible mitjançant el manifest de l’ArtCamp.

La trobada busca reunir artistes procedents de tot el món per a crear i debatre entorn de les principals preocupacions, referents al futur del nostre planeta. El treball dels artistes presenta i incorpora un valor afegit fruit de la convivència diària i d’un ampli programa temàtic dedicat en exclusiva al descobriment de les diferents cultures dels participants. Es valora la diversitat de les expressions culturals, així com el patrimoni cultural de cada país participant.