El ple de la Seu acorda millorar l’atenció en salut mental juvenil

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns, per unanimitat, una moció per millorar l’atenció a la salut mental dels joves de la ciutat. La proposta, presentada per la CUP, va rebre el suport de l’equip de govern (Junts i ERC) i de Compromís.

La portaveu de la CUP, Xènia Antona, considera que la salut mental del jovent “s’ha vist més afectada que la dels adults durant la pandèmia i el confinament domiciliari”. Per això, Antona va proposar que el consistori creï un servei de prevenció i intervenció de salut psicoemocional destinat a aquest col·lectiu, mitjançant l’Oficina Jove. La moció també planteja que s’hi ofereixi un vessant formatiu i sensibilitzador adreçat a les escoles de la Seu. Des de la formació anticapitalista consideren que, arran de la crisi sanitària de la COVID-19, s’han agreujat “dràsticament” els problemes de trastorns mentals a la ciutat, tot i que anteriorment ja existien. Antona indica que l’objectiu principal serà detectar i atendre trastorns lleus, per evitar així que esdevinguin greus.

Per l’equip de govern, el vicealcalde de la Seu, Francesc Viaplana, va voler matisar que actualment ja existeix un servei de salut mental “i funciona molt bé”. En tot cas, Viaplana va assenyalar que “tot es pot millorar” i es va mostrar obert a dialogar amb la CUP per detectar en quins punts cal reforçar l’atenció, com és el cas de l’augment de problemes que afectin gent jove.

Pel grup de Compromís, Carlota Valls va agrair que la CUP portés aquest tema al ple perquè el consideren “importantíssim i que afecta tothom, perquè situacions com depressió i ansietat poden afectar una de cada quatre persones i, per tant, n’hi pot haver casos a qualsevol família”. Valls coincideix a dir que la pandèmia ha afectat especialment la salut mental de molts joves, però alhora recorda que “l’OMS adverteix que l’any 2030 serà la causa de discapacitat principal arreu del món, per damunt del càncer i de les malalties cardiovasculars”. La regidora entén que això pot tenir “unes conseqüències devastadores per a la felicitat i el benestar de la gent”, però també a nivell econòmic, perquè seran motiu de més baixes laborals de llarga durada. En tot cas, Compromís veu més necessari dotar de més recursos els serveis ja existents, en lloc de crear-ne de nous.