El Comú d’Escaldes-Engordany fa una crida a la població per participar en una activitat artística per “fer fora el COVID”. Així, demanen que els ciutadans dibuixin el coronavirus i el pengin a les finestres de les seves llars, en facin una fotografia i la facin arribar a vencemelcoronavirus@e-e.ad Les imatges es compartiran al compte d’Instagram @vencem_el_coronavirus.

No hi ha limitacions d’edat ni de cap tipus per participar en la iniciativa que demana “omplim les finestres de tot el país de color i creativitat i així, entre tots, …farem fora el COVID!”.