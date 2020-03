El Departament d’Esports del Comú d’Escaldes-Engordany organitza una sèrie d’activitats esportives i lúdiques pensades per a nens i nenes a partir de 3 anys. L’objectiu es promocionar l’activitat física entre el més menuts mitjançant el joc però també, estimular la participació familiar, la creativitat i la solidaritat.

Es proposa per a cada dia de la setmana una activitat física o un repte. Cada exercici està associat a un esport diferent i no es necessita cap tipus de material específic per realitzar-lo. També s’han reservat unes tasques especials pel cap de setmana que aniran anunciant.

Per participar-hi consulta el compte d’Instagram @eesportacasa