El PS considera imprescindible agilitzar els tràmits per a la creació d’empreses

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i el conseller general Joaquim Miró han presentat aquest matí una pregunta oral en referència a la lentitud en la constitució de societats. López ha demanat al Govern conèixer quins són els motius que fan que aquest procés sigui tan dificultós, costós i lent pel que fa als tràmits vinculats a la constitució de societats, la creació de negocis i les autoritzacions d’inversions estrangeres, un fet que el president de grup socialdemòcrata ha subratllat com a un “veritable problema en l’economia del país”. López ha recordat que cal agilitzar els tràmits per tal d’atraure inversió estrangera, però també per als residents que vulguin constituir, modificar o dissoldre una societat amb un procés molt més curt que no els 240 dies de mitjana que actualment suposa poder obrir un negoci a Andorra.

El grup socialdemòcrata ha intercanviat opinions amb entitats directament afectades com la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), l’Associació de Bancs Andorrans (ABA), l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) i l’Associació de Fiscalistes i Tributaris, les quals han manifestat als socialdemòcrates una preocupació unànime en relació a aquest procés, ja que des de la idea fins a la seva creació passa “massa temps” i és un obstacle per a la dinamització i recuperació de l’economia”. “En un món tecnològicament canviant no sembla que sigui un marc jurídic massa adaptat a la realitat”, ha exposat López.

El conseller general Joaquim Miró també ha fet palès que a Andorra “ens emmirallem amb països com Estònia o Finlàndia, on tots els tràmits es poden fer digitalment”, un fet que es basa en la confiança de la població durant el procés de subministrament de dades, i que també aquests tràmits es poden realitzar en anglès, una de les llengües més utilitzades a nivell internacional o almenys de manera bilingüe. Així mateix, Miró ha recordat les visites que han realitzat López i ell a Madrid i Barcelona en les últimes setmanes, on han pogut comprovar l’interès que posa l’Estat en el foment de la diversificació econòmica a través de l’emprenedoria i la tecnologia, una de les apostes del PS per a la transformació i modernització del Principat. “Un paper actiu de l’administració que és un element clau perquè no marxin projectes”.