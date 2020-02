El Comú d’Escaldes-Engordany obrirà el proper 8 de març les inscripcions per participar a la sisena edició de la Gala de les Arts Escèniques. Aquest esdeveniment té per objectius potenciar la presència dels joves en la vida creativa de la Parròquia, oferir als joves creadors una orientació i acompanyament especialitzat, promoure el lleure creatiu i cultural entre els joves i facilitar la cohesió i la cooperació entre els joves creadors.

Es pot sol·licitar la inscripció en diverses disciplines -instrument musical o cançó, dansa i representació escènica (teatral, monòleg, mímica, màgia, acudits, performance, malabarismes, rapsòdia…)- i categories -individual i grup.

El dia 25 d’abril es procedirà a fer el càsting, on s’han de presentar obres d’una durada màxima de 5 minuts, i un jurat escollirà quines actuacions aniran a la Gala, que se celebrarà el 2 de maig. El nombre de participants en la gala dependrà de la durada de les actuacions i en tot cas es tindrà en compte que la gala ha de ser atractiva al públic assistent a la mateixa.

Es valorarà la creació pròpia per part dels joves; la creativitat de les propostes; la qualitat tècnica de la interpretació; la posada en escena o la presència escènica; i la qualitat i contingut de l’actuació.

Els premis seran, per a la categoria individual, de 200 euros per als joves d’entre 18 i 30 anys i de 100 euros per als d’entre 12 i 17 anys. Per a la categoria de grup, els premis seran de 250 euros per als majors d’edat i de 125 euros per als menors. Els premis als menors d’edat seran diners destinats a formació o material i no es podrà recollir en metàl·lic.