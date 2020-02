La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha obert les inscripcions per assistir al lliurament de guardons de la tercera edició dels Premis CEA. El sopar de gala i el lliurament dels premis tindrà lloc el 19 de març a les 20.30 hores a l’Andorra Park Hotel de la capital, en una cerimònia que posarà en relleu la tasca i trajectòria en diferents àmbits de l’empresariat nacional.

Tal com informen des de la CEA es preveu que a la gala hi assisteixin prop de 200 representants dels sectors social, empresarial i institucional del Principat. Les places són limitades i per poder assistir-hi és indispensable formalitzar la inscripció abans del 12 de març a través de la pàgina web de la CEA (www.cea.ad). El preu el cobert és de 75 euros per persona.

En el marc de la política de responsabilitat social corporativa de la CEA, el 7% del preu del sopar es destinarà a les noves línies empresarials del servei d’integració laboral de la Creu Roja Andorrana. En la butlleta d’inscripció també es pot fer un donatiu específic a favor d’aquesta causa a través d’una fila zero.

Enguany, 96 empreses opten a alguna de les nou categories de la tercera edició dels premis CEA. Els premis 2020 premiaran per primera vegada de manera específica les empreses pioneres, les que treballen a favor de la igualtat i les microempreses.

Amb aquesta iniciativa, la CEA vol premiar la tasca de les empreses andorranes que treballen dia a dia amb criteris de sostenibilitat, igualtat i impuls del desenvolupament econòmic nacional.

L’any 2016, amb motiu del 10è aniversari de la Confederació Empresarial Andorrana, es va celebrar per primera vegada la festa empresarial d’Andorra. Des d’aleshores, la patronal organitza els premis CEA, que busquen posar en relleu l’activitat de les empreses del Principat. En el decurs del sopar de gala, es presenta, a més, la memòria anual de l’entitat i es lliuren els premis a les empreses més destacades del país.