El Comú d’Encamp a partir de dimecres 18 de març i seguint les instruccions del Govern d’Andorra tancarà tots els serveis no essencials de la parròquia amb la voluntat de contribuir amb aquesta mesura a reduir el contagi del Coronavirus.

L’atenció al públic es farà exclusivament per telèfon al +376 873 200 i per internet a través del portal de tràmits www.comuencamp.ad i del correu electrònic tramits@encamp.ad. Només s’atendrà presencialment i havent sol·licitat cita prèvia per telèfon, aquells casos urgents i inajornables.

Els serveis bàsics i essencials que es mantindran seran el d’abastament d’aigua, recollida de residus, neteja que s’intensificarà, els agents de circulació, tràmits, comunicació i l’atenció telefònica, tant a serveis generals com a afers socials.

La resta de treballadors i treballadores seguiran la seva tasca a través de teletreball des de casa seva, en la mesura del possible.

Als serveis que ja es varen tancar el passat divendres, s’hi afegeix la deixalleria comunal, i es recorda a la ciutadania que respecti els dies i els horaris de retirada dels residus. Les zones blaves i verdes estan exemptes de pagament, des d’ahir, i es posen en servei sense barreres, els dos nous aparcaments Prat del Baró, al costat de l’edifici de l’antic Telecabina, i el del Torrent Estret, a la zona d’Hort de Godí.

Es suspèn la facturació de les diferents taxes i impostos mentre duri aquest període d’excepcionalitat (propietat, higiene, rendiments arrendataris,…) i serà abonada la part de la quota de les llars d’infants i de l’àrea de jovent mentre duri el tancament.

Tots els concursos públics, inclosos els de personal, que encara no estaven publicats se suspenen, i s’allarga el termini de subministraments de concursos i peticions de preus ja efectuades. Es publicarà al BOPA aquestes mesures amb la seva concreció.

La Junta de Govern i les Comissions ja convocades es mantindran, i de forma excepcional es realitzaran per mitjans telemàtics i amb presència física mínima per garantir la legalitat.

Aquestes mesures analitzades amb l’equip de direcció del Comú i han estat acordades per unanimitat per tots els representants polítics de la Majoria i la Minoria del Comú d’Encamp, i per tant, s’activa una nova fase del Pla de contingència i Actuació del Comú.

Laura Mas, Cònsol Major d’Encamp ha volgut agrair en nom del Comú l’esforç que tots els treballadors comunals estant fent aquests dies en la situació d’emergència que vivim. Un agraïment que ha volgut fer extensiu a les persones, institucions, entitats i organitzacions del país que treballen per prevenir i combatre els efectes del CoVId-19.