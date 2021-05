El Comú d’Andorra la Vella s’adhereix al Programa d’inclusió sociolaboral per a joves en situació de risc que promou el ministeri d’Afers Socials i Joventut del Govern. A partir del juny incorporarà dos joves menors de 20 anys en dues àrees diferents per garantir-los la formació laboral i facilitar-los l’adquisició de capacitats i habilitats. L’objectiu primordial del programa és, de fet, potenciar l’ocupabilitat com una dimensió bàsica a l’hora d’abordar els processos d’integració social per a adolescents i joves en situació de risc.

Els joves realitzaran un contracte de mitja jornada durant un període renovable de sis mesos que serà assumit íntegrament pel Govern. Durant aquest període rebran un seguiment individualitzat a través d’una persona referent encarregada de buscar el lloc de feina adient per al jove interessat i l’empresa contractant, en aquest cas el Comú, que es compromet a garantir el procés d’aprenentatge i procurar una bona inclusió en el seu lloc de treball.

Aquest programa, iniciat com a prova pilot la tardor del 2020, pretén donar una sortida als adolescents i joves que han abandonat els estudis després del període obligatori i que tenen dificultats per trobar i mantenir una ocupació laboral ordinària.