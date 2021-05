Obert el termini de presentació de sol·licituds per a les subvencions Actua Empresa 2021

Actua Empresa ha presentat aquest dilluns, 31 de maig, la quarta edició del programa de subvencions per a la petita i mitjana empresa andorrana, amb l’objectiu donar suport als seus processos de transformació cap negocis més innovadors i competitius. Enguany Actua torna a destinar una partida de 180.000 euros i l’import màxim que s’atorgarà serà de 5.000 euros per beneficiari.

La presentació ha anat a càrrec del ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Actua, Jordi Gallardo, i de la directora d’Actua Empresa, Judit Hidalgo. Gallardo ha destacat que “els ajuts d’Actua Empresa preveuen la subvenció de la contractació d’una determinada tipologia de serveis que contribueixen a facilitar l’accés de l’empresa a la digitalització, la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria, acompanyant la seva expansió internacional i la seva presència a l’exterior”.

El ministre ha afegit que “en el context actual són encara més necessàries. L’objectiu d’aquestes subvencions és facilitar i incentivar que les empreses del país que tenen més limitacions per accedir a serveis professionals externs, per la seva naturalesa, puguin contractar-los i, així, professionalitzar-se i anar incorporant la variable de la innovació i de la internacionalització en el seu negoci per ser més competitives i resilients”.

Per la seva banda, la directora d’Actua Empresa, Judit Hidalgo, ha explicat que “enguany, el procediment de concessió de les subvencions tornarà a ser el de concurrència competitiva, de manera que, un cop tancada la recepció de les sol·licituds, s’avaluaran segons els criteris establerts a les bases del programa i no per ordre d’arribada”, i ha afegit que “gaudiran dels fons aquells projectes que puguin tenir un major impacte tant en l’empresa com en el país”. L’import que atorga l’entitat arriba a finançar el 80% del servei contractat per l’empresa.

El període de recepció de sol·licituds finalitza el 22 de juny. La documentació es podrà lliurar a les oficines d’Actua Empresa (Prat de la Creu 68-76, 3er Edifici Administratiu Comú Andorra la Vella) de dilluns a divendres de 09:30 h a 15:00 h.

D’altra banda, els comerços o professionals titulats que van rebre aquest ajut en edicions anteriors podran optar-hi, però tindran preferència en la selecció les empreses que mai han gaudit d’una subvenció Actua Empresa.