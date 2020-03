La cònsol major, Conxita Marsol, acompanyada per l’equip de govern comunal, va exposar ahir al vespre durant una trobada d’una hora i mitja de durada el Pla de millora de l’entorn urbà i embelliment del Centre Històric a un auditori de 150 persones del barri i amb la participació de l’Associació de Comerciants del Centre Històric.

La reunió es va iniciar fent un repàs a les millores urbanístiques realitzades darrerament, com la reforma del paviment del barri antic o la remodelació integral de l’avinguda Príncep Benlloch.

El cònsol menor, va detallar els projectes ja iniciats i que tindran continuïtat. Durant la seva intervenció, David Astrié va explicar la filosofia del Comú de desenvolupar una parròquia per les persones, amb espais públics socialitzats i on la prioritat són els vianants per damunt dels vehicles. En aquest sentit, va enumerar els diferents projectes desenvolupats pel Comú el mandat passat per fer del Centre Històric un barri actiu i dinàmic, com el Poblet de Nadal, un esdeveniment del tot consolidat, o el retorn de la Festa Major per fomentar la participació ciutadana.

Marsol va explicar que el Comú esmerçarà esforços per potenciar els accessos al Centre Històric a través del nou carrer que connectarà l’estació nacional d’autobusos amb els Set Poetes i que serà una realitat l’any vinent. La cònsol major va explicar també que aquest estiu s’inaugurarà la passarel·la que unirà la Plaça del Poble amb la Plaça del Consell General per damunt del viaducte del carrer Doctor Vilanova. Aquest serà un atractiu turístic més que permetrà una millor connexió amb el Centre Històric en el desplegament d’activitats com el Poblet de Nadal. En relació a això, Marsol va explicar que Andorra la Vella aposta perquè el Cirque du Soleil es traslladi a l’aparcament d’autobusos Centre Ciutat (situat al davant de l’Edifici Administratiu del Govern), el mateix emplaçament que es considera més idoni perquè el Govern hi pugui construir un recinte multifuncional, connectat per via aèria amb la Plaça del Poble. Tot plegat, permetria una potenciació del Centre Històric.

L’arquitecte Miquel Mercè va exposar l’avantprojecte d’urbanisme tàctic que es vol potenciar al barri amb elements urbans integrats a l’entorn i l’adaptació de les terrasses als espais disponibles.

La reunió va finalitzar amb un torn de paraula dels assistents, que van detallar els seus neguits sobre aspectes com, per exemple, els horaris de les terrasses, la neteja del barri o l’incivisme d’alguns propietaris de gossos. Aquest procés participatiu va incloure alguns suggeriments de millora per part dels veïns i comerciants. El Comú continuarà fent reunions sectorials amb els col·lectius implicats per desenvolupar alguns dels projectes exposats.