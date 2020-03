Dijous 5 de Març, Cineclub la Seu d’Urgell en partenariat amb la Filmoteca de Catalunya a través del projecte FilmoXarxa, projecta la 5ª sessió d’enguany, Essential killing, del realitzador polonès Jerzy Skolimowski, a les 22.00 h a la sala 2 de cinemes Guiu. El Cineclub continua la seva col·laboració amb la FilmoXarxa de Catalunya amb la projecció d’aquest nou títol, inclòs dins la selecció que fa la Filmoteca de Catalunya de films de qualitat contrastada i que no han tingut distribució comercial a Catalunya.

El film parla de la supervivència. De la lluita per la vida, de la possibilitat d’un home de convertir-se gairebé en un animal amb la sola esperança de la permanència. Tot i que no hi ha massa al·lusions a espais geogràfics, sabem que algú és capturat a l’Afganistan per militars nord-americans i enviat a Europa detingut. Hi ha un accident i la llibertat és un bosc nevat, la soledat i la possibilitat de sobreviure malgrat tot.

El film s’ha fet amb el Gran Premi del Jurat i Millor Actor al Festival de Venècia i ha estat destacada com a Millor pel·lícula al Festival de Mar del Plata.