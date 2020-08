La xinxilla és un animal social. No és la mascota a la qual fiquem en una gàbia i només hem d’alimentar o netejar el seu allotjament, sinó que demanarà el nostre contacte diari.

En el contacte amb altres mascotes el comportament de la xinxilla també pot ser de total confiança, fins i tot amb animals que en el seu entorn natural suposarien un perill i provocarien una reacció de fugida. Tot depèn de si els han vist com a part del seu entorn.

El seu comportament no és agressiu i és molt estrany que puguin arribar a mossegar una persona excepte que es tracti d’algun exemplar molt poruc.

Queda clar, doncs, que amb una bona socialització el comportament de la xinxilla la fa un animal ideal per tenir-lo com a mascota.

Una cosa que crida l’atenció és la seva afició als banys de sorra, i és que per la seva procedència de zones àrides han substituït l’aigua per la sorra a l’hora de netejar-se el pèl. Per això hem d’oferir a la nostra xinxilla sorra fina especial per a això.

Els banys de sorra se li han d’oferir amb una durada d’uns 20 minuts i amb una freqüència de dos o tres banys setmanals, però si observem que l’animal es grata en excés haurem de reduir aquesta freqüència.

Font: queridasmascotas.com

Per Tot Sant Cugat