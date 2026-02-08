El COAA organitza una nova conferència amb Camilla Mileto i Fernando Vegas com a ponents

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) organitza una nova xerrada en el marc del seu 9è cicle de conferències. Aquesta, portarà per títol “La restauració de la porteria de la finca Güell d’Antoni Gaudí” i anirà a càrrec de Camilla Mileto i Fernando Vegas. Els ponents són Doctors Arquitectes Catedràtics Professors de la Universitat Politècnica de València; experts nomenats del Programa Europeu Rehabimed; directors de la revista Loggia – Arquitectura i Restauració; i directors a Espanya de la Càtedra UNESCO Unitwin d’Arquitectura de Terra, Cultures Constructives i Desenvolupament Sostenible.
La conferència de Camilla Mileto i Fernando Vegas se celebrarà el dijous, dia 19 de febrer, a les 19 hores, a la seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes i es demana la confirmació d’assistència al correu electrònic info@coaa.ad.
Contingut de la ponència
Els autors de la conferència presentaran el projecte i l’obra de restauració realitzats per a la porteria de la Finca Güell de Pedralbes, a Barcelona. L’edifici es trobava molt necessitat d’intervenció, en particular, per les infiltracions d’aigua des de la coberta i la humitat acumulada a l’interior, a més de les modificacions realitzades al llarg de les dècades derivades de l’ús a què havia estat destinat en el passat.
Es tracta d’uns dels primers edificis dissenyats i construïts per l’arquitecte Antoni Gaudí a Barcelona, amb especial interès per estar construït amb tàpia de terra calicrostrada, haver fet servir per primera vegada perfils parabòlics i hiperbòlics i haver utilitzat per primera vegada la tècnica del trencadís.