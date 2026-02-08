La Seu: Crida a la participació en el Ball Cerdà de Carnestoltes

L’organització del Ball Cerdà de la Seu d’Urgell ha fet una crida perquè veïns i veïnes participin en la ballada de Carnestoltes., una tradició que es va recuperar l’any passat després que l’emblemàtica dansa havia deixat de formar part dels actes de Carnaval a la dècada de 1930, ja fa prop d’un segle. El Ball Cerdà de Carnestoltes es farà dissabte vinent, 14 de febrer, a les 12 del migdia. Tal com es fa per la Festa Major, sortirà del passeig Joan Brudieu i avançarà fins a la plaça Patalín, on hi ha el ball final.
Una de les responsables del Ball Cerdà, Dolors Carrillo, ha explicat a RàdioSeu que volen que l’activitat sigui prou lluïda i es pugui fer un dels seus elements més característics: el cargol. Per això, necessiten un nombre raonable de parelles participants. Les persones que hi estiguin interessades poden confirmar la seva participació contactant amb algun dels responsables o bé mitjançant el correu ballcerda@aj-laseu.cat.
En la seva recuperació l’any passat, des del Ball Cerdà ja van remarcat que l’objectiu és que aquesta ballada de Carnestoltes sigui més fàcil de preparar que la de Festa Major i, en aquest sentit, no cal que el vestit de les balladores sigui tan lluït com el que exhibeixen l’últim cap de setmana d’agost. Pel que fa a aquest vestit, l’organització ha proposat que les noies portin un mantell de Manila com es portava al començament del segle XX, si bé matisen que no cal que sigui de seda i que, actualment, a través de la merceria Cal Bundancieta o de portals web especialitzats com Shein, és fàcil trobar mantells d’altres materials que són molt més barats. L’objectiu, en definitiva, és que el Ball Cerdà torni a consolidar-se en el programa de Carnestoltes sense necessitat que la seva execució, pel que fa al vestit, sigui tan solemne com la que es fa per la Festa Major.
El Ball Cerdà de la Seu havia format part de la celebració de Carnestoltes fins a la dècada de 1930, abans de l’esclat de la Guerra Civil. Ja llavors, per a l’ocasió se li donava un aire menys seriós, tal com ho mostra que incloïa la figura del “caçador”. Es tractava d’un grotesc personatge que atreia l’atenció del públic, vestit amb pantalons curts, jaqueta de pana, leguis i espardenyes vigatanes. L’objectiu d’aquest personatge era sorprendre els distrets de la plaça mentre miraven el ball. Amb una canya els tocava per darrere i en girar-se els enfarinava. Més endavant, però, el dimarts de Carnestoltes sí que es ballava amb el vestit de lluir.