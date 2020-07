El circuit per a vianants del passeig del riu d’Andorra la Vella continua sent unidireccional

El riu sempre ha de quedar a l’esquerra del vianant. Aquesta és una norma senzilla per mantenir un ordre en el passeig del riu d’Andorra la Vella i evitar encreuaments constants de persones en un dels punts més concorreguts de la parròquia per a vianants i esportistes. El Comú ha acordat establir sentits únics de circulació al passeig del riu i reforçar la senyalització per garantir una major seguretat dels usuaris davant de la COVID-19.

Paral·lelament, el Comú d’Andorra la Vella també recordarà als ciutadans i turistes la importància de no abaixar la guàrdia i evitar possibles nous contagis de la malaltia. Per això, s’intensificarà la presència al carrer de rètols de gran format amb la campanya ‘Pel bé de tothom’ que explica les recomanacions de dur mascareta si no es pot garantir la distància mínima interpersonal d’1,5 metres, i de circular per la voravia de la dreta (en la mateixa direcció que els cotxes), de tal manera que s’estableixin dos sentits de circulació i es pugui evitar al màxim l’encreuament de persones.

En el cas de les zones per a vianants sense voravia –com per exemple, la part baixa de l’avinguda Meritxell-, es recomana caminar per l’àrea dreta, segons el sentit de la marxa, més propera a les façanes dels edificis i, també, establint circuits unidireccionals per evitar encreuaments entre persones.