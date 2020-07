Andorrans i residents valoren amb més d’un 7 sobre 10 la gestió del Govern de la crisi sanitària

El CRES ha presentat la darrera enquesta política d’enguany, que s’ha ajornat per la pandèmia i precisament té com a novetat que pregunta per la gestió de la crisi. Els andorrans i els residents l’aproven amb una nota superior al 7. S’ha fet a 800 andorrans i 400 residents.

L’enquesta política del CRES s’havia de dur a terme fa uns mesos però no es va poder fer pel confinament a causa del coronavirus. Precisament, la majoria de la població aprova la gestió d’aquesta crisi. Els andorrans donen un 6,6 a com ha tractat la situació l’executiu i un 7,8 a com ha gestionat la crisi de la Covid-19. Pel que fa als no andorrans, la nota és més alta: un 7,3 a l’executiu i un 8,3 a com s’ha resolt la situació sanitària. També ha augmentat l’aprovació de les institucions respecte a altres anys i, fins i tot, del sistema democràtic, ha remarcat el director del CRES, Joan Micó.

Finalment, s’ha de destacar que tant els andorrans com els residents donen bona nota a la gestió de la crisi sanitària que han fet tots els grups polítics, encara que la nota més alta se l’enduen els demòcrates.

Demòcrates guanyaria les eleccions amb un 56% dels vots si n’hi hagués ara, segons el CRES

Segons l’enquesta del CRES si ara hi hagués eleccions, els andorrans que donen a conèixer el sentit del seu vot, aposten primer per Demòcrates, després pel PS i en xifres molt inferiors per Terceravia+UL, Liberals, Progressistes SDP, Ciutadans Compromesos i Units pel Progrés per aquest ordre descendent.

Un 40% dels enquestats no revelen el seu sufragi però sí diuen a quin partit polític tenen més simpatia, que és la dada més significativa.

Si es té en compte els dos aspectes Demòcrates tindria un 56,2%, PS un 23,9%, Terceravia+UL un 7,6%, Liberals un 8%, Progressistes SDP un 2,2%, Ciutadans Compromesos un 1,5% i Units pel Progrés un 0,4%. Així ho ha explicat el director del CRES, Joan Micó.

Micó ha assegurat que la majoria del vot ocult acostuma a pertànyer a Terceravia i Liberals.

El líder polític més valorat és Xavier Espot que puja en popularitat i obté un 7,5, Jordi Gallardo té un 5,7, Pere López un 5,5, Carles Naudi de Ciutadans Compromesos un 5,5 i Josep Pintat es manté amb un 5,4.