La Seu d’Urgell celebrarà un acte en memòria dels difunts que no es van poder acomiadar per la Covid-199

En memòria als urgellencs i a les urgellenques que ens han deixat i no hem pogut acomiadar a causa de la pandèmia global de la Covid-19, i per fer arribar el seu escalf a familiars i amics, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha organitzat pel pròxim dimarts 14 de juliol l’acte d’homenatge ‘Amb tot el cor’ que tindrà lloc a la plaça de Joan Sansa, a les set de la tarda.

‘Amb tot el cor’ és un acte de comiat a les persones que han mort durant l’estat d’alarma, obert a la ciutadania que vulgui assistir-hi, però sobretot als seus familiars i amics.

L’aforament de l’acte tindrà les limitacions i les mesures de seguretat marcades per la normativa sanitària vigent:

Tot el públic estarà assegut a una distància de 1,5 metres.

Es facilitarà gel hidroalcohòlic a l’entrada del recinte.

Serà obligatori l’ús de mascareta.

La llei de protecció de dades no permet disposar de les dades per fer arribar a les famílies la invitació a l’acte. Per aquest motiu, es demana a la ciutadania que si sou família afectada o coneixeu algun cas proper, ho comuniquin a alcaldia a través del telèfon 973 35 00 10 (ext.8036) o del correu electrònic: alcaldia@aj-laseu.cat

Espai de condol

L’Ajuntament urgellenc posa a disposició de la ciutadania un espai de condol virtual perquè tothom qui ho vulgui, pugui publicar un missatge en record de les persones difuntes i expressar els seu sentiment a la família. Per fer-ho, cal enviar un missatge mitjançant el formulari que es pot trobar al web municipal: http://www.laseu.cat/formularis-pel-web/contacta-amb-lajuntament-de-la-seu-durgell

Text: Ajuntament de la Seu d’Urgell