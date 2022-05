Comencen les obres de construcció del parc solar de Grau Roig

El projecte del parc solar de Grau Roig ha entrat en la fase final, la de les obres i instal·lació de les més de 2.000 plaques fotovoltaiques, que han de permetre que comenci a produir energia neta a partir d’aquesta tardor. Aquest dilluns, el director general de FEDA, Albert Moles, i el director d’Enginyeria, Marc Calvet, han rebut la premsa en un acte per conèixer els detalls de la infraestructura i donar el tret de sortida a les obres.

El parc solar de FEDA a Grau Roig té un doble objectiu. D’una banda, l’augment de la producció nacional amb energies renovables. De l’altra, l’ús d’una nova tecnologia, amb panells bifacials, que permeten aprofitar la radiació indirecta que es produeix pel rebot dels rajos solars al terra o la neu i que el fan d’aquesta manera més eficient ocupant el mateix espai.

Gràcies a l’anàlisi de diferents tecnologies durant l’elaboració del projecte, s’han triat aquests panells que permetran aconseguir una producció superior a la que s’havia previst inicialment, tot esdevenint la primera infraestructura d’aquestes característiques al país.

FEDA treballa per continuar fent créixer la producció amb renovables, que beneficia tothom perquè deslliga el país de la compra d’energia en uns mercats tan volàtils com els actuals i ho fa reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle, un objectiu recollit a la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) i com a fita global. La producció fotovoltaica és només una de les àrees de desenvolupament en aquest sentit, que es veu complementada, entre altres, amb el projecte per a un parc eòlic al pic del Maià, una altra de les infraestructures que ha d’aprofundir en la transició energètica i fer front a la creixent electrificació de l’economia.

La producció anual que s’espera d’aquesta infraestructura és d’almenys 1.400 MWh/any, l’equivalent en consum elèctric a aproximadament 250 llars tipus. A més, estalviarà l’emissió de més de 180 tones de CO2 a l’atmosfera. El projecte, a més, es distingeix per tenir molt en compte l’impacte mediambiental.

L’emplaçament ha estat escollit de manera que no impacti zones habitades ni naturals. La proximitat a la carretera, les línies elèctriques i l’ETR fan que la zona ja tingui un alt grau d’humanització i que, per tant, l’impacte ambiental estigui controlat. En aquest sentit, com la resta de projectes de FEDA, aquest inclou una avaluació de l’impacte ambiental, que preveu els treballs per minimitzar l’impacte i un pla de seguiment de l’obra per verificar que la gestió dels residus, el moviment de terres i la conservació de la flora és la desitjada.

D’altra banda, la tipologia de l’estructura dels panells solars escollits no necessita ni excavació ni la utilització de formigó i les tanques tindran un acabat de fusta que s’integra en el paisatge. El pressupost preveu la restauració ambiental relacionada amb les mínimes accions que així ho requereixin (rases, pas de maquinària…) per recuperar la flora que hagi pogut quedar afectada. A més, el projecte inclou també la canalització d’un torrent de manera que sigui compatible amb la fauna, per exemple mantenint zones d’aigua amb un hàbitat adequat per amfibis.

S’espera que el parc fotovoltaic de Grau Roig sigui operatiu a partir del setembre d’aquest any, quan hagin acabat les obres i les proves de funcionament.