El cicle Explora porta a Ordino, “La llibertat de l’esquí de muntanya”

El cicle de cinema de muntanya i de viatges “Explora” que s’organitza conjuntament entre Ordino i la Massana presenta aquest dijous vinent, dia 2 de març, la pel·lícula “La llibertat de l’esquí de muntanya”, de Sílvia Puigarnau, Gerard Riart i Anton Òdena. L’acte començarà a les 21 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino.

Es projectarà el vídeo Esperit Skimo. A causa de la covid-19, l’Andorra Skimo es va haver d’anul·lar. Tot i això, l’equip de l’organització i Montpackers es va posar d’acord per a fer la travessa conjunta el mateix dia que havia de tenir lloc seguint l’itinerari a través de l’app.

La col·laboració entre Andorra Skimo i Montpackers reflecteix l’esforç, les emocions i l’experiència que significa dur a terme un dels esdeveniments esportius d’esquí de muntanya amb més nom del Pirineu.

A continuació, es projectarà el documental Els valors d’un equip, on es narra l’esforç i la dedicació d’un grup d’esportistes que van formar un equip d’esquí de muntanya andorrà. La història es remunta al cap de setmana del 12 i 13 de febrer de 2022, quan tot l’equip va anar al Refugi de l’Illa per fer una estada i aprofitar per a practicar junts l’esquí de muntanya. El grup està format per esportistes de diferents nivells i el seu objectiu és transmetre la passió i la llibertat que dona aquest esport.