Tot i jugar millor, els errors condemnen (una vegada més) l’FC Andorra a Santander (2-1)

Imatge del Racing – FC Andorra (FC Andorra)

Dos errors comesos a la primera meitat han sentenciat a un FC Andorra que, com sempre, ha dominat més al rival, però, aquest domini, acostuma a ser estèril. Des d’un principi els tricolors han tingut la pilota, però en dues transicions del Racing de Santander, el jugador local Mbouda ha enllestit el partit. Primer al minut 14 i, la segona diana al 34 en agafar els càntabres l’espai obert que ha deixat la defensa andorrana.

Ja a la segona meitat, ha passat pràcticament de tot. Entre altres coses, l’expulsió de l’entrenador del FC Andorra per doble targeta groga. Eder Sarabia ha acabat, doncs, veient el matx des de la grada, sobre el minut 59. Els tricolors es mostraven febles en defensa, en consonància amb els gols que havia rebut al primer període, fins que al 67 Jacobo, amb una gran diana, ha posat el 2 a 1 en el marcador, donant esperances als del Principat.

El problema és que amb el major domini del FC Andorra, el rellotge anava corrent. El joc s’ha bolcat contra la porteria del Racing amb alguna ocasió per a empatar l’encontre, sobretot de la mà d’un entonat Jacobo. En els últims minuts, els locals s’han tancat al darrera i els tricolors els asfixiaven en atac. Però, l’empat, no ha arribat. El xiulet final es traduïa en una nova derrota per als tricolors que han d’estar ben “fotuts” perquè la pel·lícula del partit s’ha repetit moltes jornades en aquesta lliga Smartbank: Major domini global, més possessió de l’esfèrica, més passades… però en dues accions on el rival els sorprèn, tota la feina salta pels aires. El FC Andorra necessita acabar amb “el dia de la marmota” d’immediat. Si no es guanyen partits com el d’avui, a patir. Encara més.